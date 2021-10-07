В Челябинске суд отменил решение об изъятии участка бора под строительство детской хирургии

Корпус построят в другом месте

В Челябинске землю, изъятую под строительство детского хирургического корпуса, вернули в границы Челябинского бора. Об этом в четверг, 7 октября, сообщили в пресс-службе облсуда.

«Постановление ЗСО признано недействующим в части, предусматривающей исключение из границ территории памятника природы „Челябинский (городской) бор“ для расширения ГБУЗ „Челябинская областная детская клиническая больница“ земельного участка площадью 42 343 кв. м», — прокомментировали в пресс-службе Челябинского областного суда.

Решение в законную силу не вступило и может быть обжаловано во Втором апелляционном суде общей юрисдикции.

Решение прокомментировала вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт. По ее словам, детский хирургический корпус построят, задача стоит на 2023—2024 год, но на другом участке.

«Работы по его межеванию и получению кадастрового номера велась уже давно. Сейчас вся эта процедура на выходе, и, соответственно, мы готовы привязать проект к этому земельному участку. Этот участок находится на территории Челябинской областной больницы, и именно там разместится здание детского хирургического корпуса. Что касается дальнейших судебных процессов, то мы предполагаем, что этот земельный участок останется под развитие медицины, — я имею в виду участок городского бора — и там разместится реабилитационный центр для детей. Это новая программа, которая была анонсирована президентом», — рассказала Ирина Гехт.

Эта зона будет благоприятна для реабилитации детей со всего региона, так как вблизи находятся медицинские центры и зеленый массив.