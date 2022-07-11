В Челябинске суд обязал мэрию признать аварийным дом на Копейском шоссе

Администрация города должна провести обследование состояния здания

Суд обязал челябинскую администрацию решить вопрос о признании аварийным трехэтажного дома № 15 на Копейском шоссе. Государственная жилищная инспекция региона ранее провела проверку и установила, что уровень надежности, прочности и устойчивости здания 1956 года постройки — недопустимый для дальнейшего проживания людей. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.



Отмечается, что в трехэтажке есть помещения, собственник которых — челябинская администрация, которая не обеспечила подготовку документов для решения вопроса о признании дома аварийными и подлежащими сносу.



Поэтому прокурор города обратился в суд и потребовал от администрации Челябинска инициировать техническое обследование дома специализированной организацией, а затем решить вопрос о признании трехэтажки аварийной и подлежащей сносу.



Советский районный суд заявление прокурора удовлетворил, решение вступило в законную силу.

