В Челябинске суд обязал горожанку избавиться от 46 кошек

Домашний зверинец не давал жизни ни близким женщины, ни соседям

Советский районный суд удовлетворил иск в отношении горожанки, которая держала дома 46 кошек. Женщину обязали пристроить животных в другие руки и привести квартиру в порядок, сообщает в личном телеграм-канале уполномоченный по правам человека в Челябинской области Юлия Сударенко.

Ранее к Юлии Сударенко обратилась пожилая мать женщины. Пенсионерка рассказала, что дочь ведет асоциальный образ жизни и приносит домой котов. Из-за этого ей и внуку — сыну кошатницы — пришлось уйти из дома.

«Парень находился в стрессе, не посещал занятия в школе, поэтому первым делом мы оперативно оформили бабушке временную опеку над внуком, благодаря чему он вернулся в школу. Наш партнер — общественная организация „Правосознание“ помогла подготовить иск в суд», — рассказывает омбудсмен.

На запах мочи и кошек также жаловались соседи женщины по подъезду. Специфические ароматы поднимались аж до десятого этажа.

За исполнением суда будут следить судебные приставы.

Остается открытым вопрос дальнейшей судьбы животных. Омбудсмен замечает, что их готовы отдать частным лицам или в приюты.