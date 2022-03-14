В Челябинске суд обязал администрацию убрать незаконные автостоянки

Необходимо избавиться от 14 парковок, которые работают без разрешительных документов

В Челябинске по иску прокурора суд обязал администрацию демонтировать незаконно размещенные на территории города автостоянки. Проверка показала, что длительное время не принимаются меры по демонтажу 14 таких платных парковок, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

«В этой связи прокурор направил в суд исковое заявление о принятии соответствующих мер. Судом исковые требования удовлетворены в полном объеме — бездействие признано незаконным, на уполномоченные органы возложена обязанность по освобождению самовольно занятых земельных участков путем демонтажа незаконно размещенных автостоянок», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Напомним, ранее суд удовлетворил требования прокурора Металлургического района к мэрии о демонтаже незаконной автостоянки возле городской больницы № 6.



