«Кадетам показали интерактивные тренажеры, на которых проходят обучение будущие спасатели: здесь и автомобиль, предназначенный для спасения, и настоящее плавсредство для проведения аварийно-спасательных работ на воде, и настоящий люк, в котором отрабатываются спуски», — рассказывают в пресс-службе.
Студенты рассказали школьникам о правилах поведения в различных нештатных ситуациях — при пожаре, при происшествии на воде, при общении с незнакомцами — и вручили кадетам книги-буклеты.
Школьникам было интересно узнать, что их ждет, если они решат связать свою жизнь с МЧС и работой спасателя.