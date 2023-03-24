В Челябинске студенты-спасатели провели практическое занятие для кадетов

Школьникам показали интерактивные тренажеры, на которых учатся будущие сотрудники МЧС

Челябинский профессиональный колледж, где готовят студентов-спасателей, организовал практическое занятие для кадетов из школы № 141. Занятие проводили волонтеры регионального отделения Национального центра помощи детям, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Челябинской области.

«Кадетам показали интерактивные тренажеры, на которых проходят обучение будущие спасатели: здесь и автомобиль, предназначенный для спасения, и настоящее плавсредство для проведения аварийно-спасательных работ на воде, и настоящий люк, в котором отрабатываются спуски»,

— рассказывают в пресс-службе.

Студенты рассказали школьникам о правилах поведения в различных нештатных ситуациях — при пожаре, при происшествии на воде, при общении с незнакомцами — и вручили кадетам книги-буклеты.

Школьникам было интересно узнать, что их ждет, если они решат связать свою жизнь с МЧС и работой спасателя.