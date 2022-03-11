В Челябинске студенты опаздывают на учебу из‑за нехватки маршруток на северо-западе города

В Миндортрансе пообещали проработать вопрос изменения движения маршрута № 51

В связи с транспортными изменениями в Челябинске у студентов, проживающих в общежитии на Молодогвардейцев, возникли сложности с поездками в университет. Об опозданиях из-за переполненных маршруток и пробок челябинцы рассказали в соцсети.

«Студенты общежития по улице Молодогвардейцев, 55 не могут вовремя, а именно даже за 1—1,5 часа, добраться до университета. Маршрутки переполнены, постоянные пробки. В связи с этим у студентов возникают проблемы с преподавателями, хотя они не виноваты в тех нововведениях», — написала Ирина Самохина.

В министерстве дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области ИА «Первое областное» сообщили, что в настоящее время в рамках заседаний рабочей группы прорабатывается вопрос изменения трассы движения маршрута № 51.

«Рассматривается возможность возвращения маршрута на Северо-Запад. Реализация планов намечена на 2-й квартал 2022 года. Сейчас по транспортной карте Челябинска есть возможность в течение часа сделать пересадку на общественном транспорте, работающем по регулируемому тарифу, при этом цена маршрута составит 25 рублей», — сообщили в пресс-службе министерства.

В Челябинской агломерации (сейчас в нее входят Челябинск, Копейск и Сосновский район) реализуется транспортная реформа. Первый этап предполагает, что с 1 января 2022 года изменится ряд действующих маршрутов и появятся новые. Рассказываем, как изменится работа общественного транспорта в этом году.