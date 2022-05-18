В Челябинске студенты могут зарабатывать до 42 тысяч рублей в месяц

Куда можно устроиться во время летних каникул

Во время летних каникул многие студенты в Челябинске идут работать, чтобы не только набраться опыта, но и подзаработать. В пресс-службе «Авито Работы» рассказали, кем могут подработать в этом году студенты и какова средняя заработная плата.

В группе профессий «Для студентов» средняя зарплата составляет 28 тысяч рублей. Однако зарабатывать можно и больше, поскольку некоторые работодатели предлагают почасовую оплату. Например, комплектовщики в Челябинске могут заработать 40 тысяч рублей, продавцы-консультанты — почти 30 тысяч рублей. Мерчендайзерам предлагают до 25 тысяч рублей, а баристе — до 21 тысячи рублей. На работе курьером, которая так популярна среди студентов, можно заработать до 42 тысяч рублей.

«Среди студентов популярна летняя подработка, так как это отличная возможность дополнительного заработка и обретения нового опыта. Молодые люди охотно идут на офлайн-работы: устраиваются курьерами, нянями и кассирами. Работодатели легко принимают на работу соискателей без опыта, количество доступных предложений увеличивается ежегодно», — рассказал управляющий директор «Авито Работы» Артем Кумпель.

Кстати, в этом году на некоторых работах заработная плата заметно выросла. Например, няням в этом году предлагают на 30% больше, чем в 2021 году, хостес — на 22% больше. Зарплата у пекарей и официантов выросла в среднем на 5%.