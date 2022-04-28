В Челябинске студенты-медики начнут спасать жизни в виртуальной реальности

Первый в области многофункциональный интерактивный комплекс открыли в ЮУГМУ

В Южно-Уральском государственном медицинском университете сегодня, 28 апреля, открыли первый в Челябинской области многофункциональный интерактивный комплекс (VR-класс). В нем будущие врачи смогут отрабатывать практические навыки проведения сердечно-легочной реанимации в виртуальной реальности.



«Программа моделирует ситуацию, когда становится плохо пассажиру самолета. Мы начинаем оказывать ему первую помощь — проводим сердечно-легочную реанимацию. Полностью управляем своими действиями, видим собственные руки и происходящее вокруг за счет 3D-картинки», — рассказала ИА «Первое областное» ординатор кафедры анестезиологии и реанимации ЮУГМУ Анастасия Фролова.

Возможности почувствовать сопротивление грудной клетки, как вдыхается воздух в пациента, в очках виртуальной реальности у студентов нет. Эти навыки будущие врачи отрабатывают в другой зоне многофункционального интерактивного комплекса на манекене.

«Все эти знания и навыки пригодятся в дальнейшей работе с реальными пациентами», — говорит Анастасия Фролова.

VR-лаборатория разделена на три зоны, которые можно комбинировать между собой в зависимости от сценария урока.

Так, в церемонии открытия преподаватель начал занятие с объяснения теории проведения реанимации, используя интерактивную тач-панель (Touch Panel). Технология позволяет большой группе студентов быстро и наглядно объяснить материал. При необходимости преподаватель может использовать интерактивную доску. Затем в зоне виртуальной реальности студенты уже самостоятельно отрабатывали весь алгоритм в максимально приближенном к реальности сценарии.





Как рассказала руководитель интеграционных проектов ООО «ТФН», которое является партнером проекта, Анна Сорокина, в занятиях используются шлемы 4К последнего поколения с улучшенными линзами и облегченной эргономикой. Работа в них как минимум вызовет у студентов интерес и повысит мотивацию к учебе.

Разработкой виртуальной информационной площадки занимались специалисты челябинского радиозавода «Полет» по техническому заданию профессорско-преподавательского состава медицинского университета. В вузе хотели, чтобы студенты-медики получили возможность погрузиться в виртуальную среду, имитирующую реальные ситуации, для освоения медицинских практик до начала работы с реальными пациентами.





«Идея изначально показалась нам сумасшедшей, чтобы ей заниматься. Но она реализовалась. Появление виртуальной площадки в ЮУГМУ станет дополнением в обучении будущих врачей, тренировкой отработки навыков. Это очень мощное подспорье, которое поможет намного раньше и фактурнее войти молодому доктору в практическую медицину», — отметил академик РАН, исполняющий обязанности ректора ЮУГМУ Андрей Важенин.

Заниматься с использованием VR-лаборатории в медицинском университете начнут студенты-третьекурсники, которые уже выходят на работу в клиники.





По словам Андрея Важенина, в планах — расширить арсенал лаборатории программами по разным медицинским специальностям, добавить ситуации с получением пациентами травм в результате ДТП и открыть в вузе еще одну такую площадку.

«VR-класс, который сегодня открыли в ЮУГМУ, даст студентам возможность проверить знания и применить их в смоделированной ситуации. Понятно, что программы будут дополняться в зависимости от задачи. Думаю, что это сделает процесс обучения интереснее, погрузит студентов в профессию, сильнее в нее вовлечет и поможет в выборе специализации. Появление таких технологий — большой плюс, и это только начало», — говорит первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт.

К развитию цифровых технологий в медицине Челябинскую область, как отметила Ирина Гехт, подстегнула пандемия коронавируса. Нехватка врачей, большой поток пациентов — это и многое другое актуализировало тему телемедицинских консультаций, необходимости обработки больших баз данных. На Южном Урале заработал искусственный интеллект в вопросах чтения снимков КТ, определения и постановки диагноза.





«Подобных решений было много. Но мы понимали — будущее за кадрами, которые готовит сегодня медицинский университет. Важно, чтобы они отвечали вызовам, которые сегодня есть в здравоохранении», — сказала Ирина Гехт.

Добавим, уже с этого года в Челябинской области частично внедрят обучение студентов в единой системе «БАРС», к которой подключены все больницы региона. Умение ориентироваться во всех программных продуктах, по мнению Ирины Гехт, добавит выпускникам ЮУГМУ уверенности при устройстве на работу.