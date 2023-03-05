В Челябинске студенты и преподаватели шьют вещи для военнослужащих

Участники «Движения первых» присоединились к волонтерам «Шьем нашим»

Челябинские активисты «Движения первых», их родители и наставники объединились с волонтерами «Шьем нашим», чтобы вместе подготовить посылки с теплыми вещами и приятными сюрпризами для военнослужащих, которые сейчас находятся в зоне спецоперации. Для добровольцев выделили отдельное помещение с современными швейными машинами, передает корреспондент информагентства «Первое областное».

Организация «Шьем нашим» в Челябинске работает с конца сентября прошлого года. В октябре у волонтеров появилось собственное помещение на улице Доватора. Добровольцы шьют белье, теплые кофты, штаны, шарфы и шапки, набивают подушки и упаковывают гуманитарную помощь.





С первых дней работницами были неравнодушные женщины, увлекающиеся шитьем. Сегодня, после объединения с «Движением первых», помощников стало больше. Представитель «Движения первых» в Челябинской области Лиана Млкеян поделилась, что получала много запросов от представителей образовательных организаций и родителей учеников, желающих помочь бойцам на передовой.

«Здорово чувствовать себя сопричастным к подготовке посылок для участников специалистов военной операции. Акция сплотила родителей и детей, педагогов, представителей колледжей. Все мы объединяемся во благо подрастающего поколения и во благо страны», — подчеркнула Лиана Млкеян.

Студентка колледжа «Сфера», активистка «Движения первых» Полина Збакова поделилась, что за швейной машинкой с самого детства. Сегодня пришла по приглашению преподавателя.

«Для меня шитье — способ отдохнуть. И вот я в выходной пришла: и мне хорошо, и людям полезно. Плюс, у меня профессия с этим связана — опыт нужен всегда. Здесь стоят производственные машинки. Они лучше, чем домашние, у них больше функций», — рассказала Полина.





Работа объединила поколения. Рядом со школьниками и студентами трудятся педагоги. Советник директора по воспитанию гимназии № 76 Людмила Кащеева рассказала, что большинство из присутствующих — не профессиональные швеи, а любители. Но каждый старается вложить частичку себя в общее дело.

«Каждому из нас близка та ситуация, которая происходит. Мы понимаем, что военными нужна поддержка. У нас с ребятами сегодня первый опыт. Когда завтра придем в школу и я, и дети расскажем всем о движении. Я думаю, найдется много единомышленников, которые подключатся к работе», — поделилась Людмила Кащеева.





Все материалы для изготовления вещей закупаются на пожертвованные южноуральцами деньги. Уже в середине марта гуманитарную помощь отправят российским военным. Всего под крылом волонтеров «Шьем нашим» около двух тысяч человек, а также три госпиталя, специально для которых волонтеры делают теплые пледы.

«Также люди приносят нам письма, открыточки от детей. Мы их кладем вместе с посылками. Военные очень такие письма любят, берегут их, клеят на стены в штабах. Рассказывают, что это огромная моральная поддержка — прийти после тяжелого дня и увидеть вот это чудо», — рассказала основательница челябинской организации «Шьем нашим» Алена Коробинцева.





Алена Коробинцева отметила, что волонтерам нужны рабочие руки. В команду приглашают всех, вне зависимости от умения работать на швейной машинке. Если что — научат. Кроме того, волонтерам нужна помощь с упаковкой и кроением материала.