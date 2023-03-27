В Челябинске студентов университета эвакуировали из‑за ложного сообщения о минировании

Опасных предметов в учебном заведении не обнаружили

В Челябинске днем в понедельник, 27 марта, прошла эвакуация в университете правосудия. Поступило сообщение о минировании, которое оказалось ложным, сообщили ИА «Первое областное» в пресс-службе ГУ МВД региона.

«Поступило сообщение об опасном предмете. На место выехали сотрудники полиции, проверили здание и прилегающую территорию. Опасных предметов не обнаружено», — сообщили в пресс-службе ведомства.

В настоящее время проверочные мероприятия завершены.

Напомним, 23 марта на электронную почту Южно-Уральского многопрофильного колледжа пришло сообщение о минировании. Из здания эвакуировались сотрудники и студенты.