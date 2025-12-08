В Челябинске студентов института искусств отправили на дистант из-за случая кори

Такое предписание вузу выдал Роспотребнадзор

Случай заболевания корью выявлен в Южноуральском государственном институте искусств имени Чайковского. Из-за этого преподавателей и студентов отправили на дистант, сообщает корреспондент Первого областного информагентства.

По данным нашего источника в вузе, дистанционное обучение продлится минимум до 23 декабря. На данный момент известно, что риск заражения есть у тех, кто учится и работает в здании на улице Плеханова, 41. В связи с предписанием Роспотребнадзора полностью ушел на дистант Факультет музыкального искусства.

Официальные комментарии ИА «Первое областное» ждет от представителей вуза и ведомства завтра.

Напомним, корь является невероятно заразной инфекцией. Ее легко подхватить в самолете, если с вами летит больной человек. А если кто-то болеет в многоэтажке, контактными объявляют жителей всего подъезда. Однако паники быть не должно.

«Ситуация с корью на Южном Урале в целом благополучная. У жителей региона к этой инфекции есть хороший коллективный иммунитет. Если корь завезут в нашу область, возможны локальные очаги или вспышки, но эпидемию они не вызовут», — говорит заместитель начальника эпидотдела Роспотребнадзора по Челябинской области Татьяна Софейкова.

Болезнь угрожает лишь непривитым, а таких мало.

Весной 2024 года первый корпус ЧелГУ подвергли противоэпидемической обработке из-за подозрения на корь у студента. Тогда же в челябинском Международном институте дизайна и сервиса из-за случая кори отменили все массовые мероприятия.