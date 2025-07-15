В Челябинске строится уникальный мультикурорт «ФанПарк»

Там будет 3D‑кафе и карусель высотой 50 метров

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На живописном побережье Шершневского водохранилища в Челябинске разворачивается грандиозная стройка — создание масштабного курортного комплекса «ФанПарк». Объект расположится на площади в 63 гектара. Общая стоимость проекта оценивается в 18 миллиардов рублей, из которых 7,2 миллиарда рублей предоставлены ВТБ в виде льготного финансирования по федеральной программе кредитования туристической отрасли.

Это беспрецедентный по своим масштабам частный инвестиционный проект в Челябинской области. Он направлен на развитие туристической инфраструктуры региона и призван привлечь как местных жителей, так и туристов со всей страны.

Центральным элементом «ФанПарка» будет уникальный парк аттракционов, гордостью которого станет цепочная карусель с беспрецедентным подъемом на высоту 50 метров.

«Поднимает посетителей на 50 метров, что дает возможность обозревать водохранилище Шершни, парк в целом и ЖК „Притяжение“. По масштабам, по-моему мнению, в России нет таких аттракционов», — рассказал руководитель парка аттракционов Андрей Сверчков.

Помимо этого, комплекс, расположенный в Челябинске, будет включать в себя горнолыжный комплекс, современный яхт-клуб, аквапарк и множество других развлекательных зон, ресторанов и отелей.





Яхт-клуб. Фото Ивана Иванова

Строительство ведется с использованием передовых технологий, значительно ускоряющих процесс и позволяющих создавать уникальные архитектурные формы. В качестве примера можно привести кафе, построенное с помощью 3D‑печати.

«Программа позволяет задавать различные формы, таким образом мы печатаем здание. Печатался слой за слоем. Каждый слой 20 миллиметров. Заполняется внутри пенобетоном», — рассказал начальник отдела по развитию компании «АПРИ» Владимир Кодаков.

Использование таких инновационных методов позволяет не только сократить сроки строительства, но и придать комплексу, расположенному в Челябинске, неповторимый облик.

«Эта поддержка поможет нам реализовать этот масштабный проект. У нас запроектированы сети, проведены подготовительные работы и мы активно переходим в другую стадию строительных работ уже непосредственно объектов капитального строительства», — поделился генеральный директор девелопера «АПРИ» Сергей Шаль.





«„ФанПарк“ станет первым в регионе масштабным комплексом для отдыха, созданным исключительно на частные инвестиции», — отмечает гендиректор Сергей Шаль. Фото Александра Радова

Он также подчеркнул амбициозную цель создать уникальное пространство в Челябинске, раскрывающее природное богатство и культурное разнообразие региона, привлекая туристов и инвесторов.

«ФанПарк» уже успел зарекомендовать себя, участвуя в выставке ВДНХ, проведя серию яхтенных регат и заключив партнерское соглашение с хоккейным клубом «Трактор». Зимний сезон показал успешную работу тюбинговой трассы.





Тюбинговая трасса. Фото Ивана Иванова

Таким образом, «ФанПарк» — это не просто курортный комплекс, а амбициозный проект в Челябинске, призванный поднять туристическую привлекательность Челябинской области на новый уровень, стать мощным драйвером экономического развития региона и установить новый стандарт качества отдыха на Южном Урале.

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