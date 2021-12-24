В Челябинске стоматология № 3 прекращает прием пациентов по полисам ОМС

Частная клиника будет работать только с коммерческими пациентами

Стоматология № 3, которая изначально была государственной поликлиникой, а потом стала частной, прекращает бесплатный прием пациентов с января 2022 года. Информацию об этом в пятницу, 24 декабря, подтвердили в Минздраве Челябинской области.

«Чтобы оказывать медицинскую помощь по полису ОМС в 2022 году, учреждение должно было заявить о своей готовности делать это до 1 сентября 2021 года. Однако ООО „Стоматологическая поликлиника № 3“ города Челябинска не подала уведомление на ведение деятельности в сфере ОМС на 2022 год», — пояснила пресс-секретарь Минздрава области Марина Сергеева.

Напомним, стоматология № 3 расположена на улице Котина, 26 в Тракторозаводском районе города. Все пациенты, которые лечили здесь зубы, смогут бесплатно посещать стоматологов в челябинских ГКБ № 8 и ГКП № 8.

По данным ФОМСа по Челябинской области, в целом число коммерческих клиник, желающих работать в сфере ОМС, год от года растет. Если в 2019 году их было 49, в 2020-м — 76, в 2021-м — 81 клиника, то на 2022 год уведомления о готовности работать по полисам ОМС подали 89 клиник.