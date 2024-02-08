В стоматологическом отделении челябинской горбольницы № 11 появился современный диагностический визиограф. С помощью этого аппарата врачи смогут делать снимки во время лечения, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Челябинской области.

«Благодаря цифровому радиовизиографу мы можем оперативно выполнять прицельные снимки зубов. Теперь мы получаем снимки не только до и после лечения, но и в процессе, что значительно влияет на качество манипуляций», — отметила заведующая стоматологическим отделением ГКБ № 11 Екатерина Хишба.
Напомним, что стоматологическое отделение ГКБ № 11 состоит из трех подразделений, в том числе хирургического блока с отдельной операционной. Лечение пациентов здесь проводят по полису ОМС.