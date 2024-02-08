В Челябинске стоматологи могут делать рентген зубов прямо во время лечения

В ГКБ № 11 появился новый диагностический аппарат — визиограф

«Благодаря цифровому радиовизиографу мы можем оперативно выполнять прицельные снимки зубов. Теперь мы получаем снимки не только до и после лечения, но и в процессе, что значительно влияет на качество манипуляций»,

— отметила заведующая стоматологическим отделением ГКБ № 11 Екатерина Хишба.