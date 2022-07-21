В Челябинске старые троллейбусы продали на аукционе за 6 миллионов рублей

Деньги поступят в бюджет региона

В Челябинске из депо вывозят списанные троллейбусы. Всего продано 65 машин. Сумма выручки составила более шести миллионов рублей, деньги поступят в региональный бюджет. Об этом в четверг, 21 июля, ИА «Первое областное» сообщили в ОГКУ «Организатор перевозок Челябинской области».

«По итогам первых торгов был определен покупатель в лице общества с ограниченной ответственностью, который приобрел 55 троллейбусов на сумму 4 миллиона 838 тысяч рублей», — прокомментировал ИА «Первое областное» директор учреждения Никита Тюрин.

По вторым торгам состоялся аукцион, по результатам которого заключили договор с физическим лицом. Покупатель приобрел 10 троллейбусов на сумму 1 182 255 рублей.

Напомним, общественный транспорт, отслуживший свой срок службы, выставили на аукцион, так как износ некоторых машин составил 95 процентов.



Ранее ИА «Первое областное» сообщало, что в Челябинске специалисты Миндортранса начали ремонтировать троллейбус-гармошку, который сохранился в единственном экземпляре. После восстановительных работ машину вернут на маршрут.