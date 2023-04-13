В Челябинске стартуют съемки фильма о танкистах-добровольцах Великой Отечественной войны

Премьеру авторы запланировали на 1 сентября 2023 года

В Челябинске начинаются съемки фильма о знаменитых «черных ножах» — бойцах Уральского добровольческого танкового корпуса, созданного в годы Великой Отечественной войны на пожертвования жителей Урала. Соединение было сформировано ровно 80 лет назад, главным его символом стали изготовленные в Златоусте вороненые ножи НР-43.



Напомним, ранее Первое областное информагентство готовило большой материал о формировании в Челябинске и других городах Урала отдельных подразделений добровольческого корпуса. На фронте уральские танкисты отличились в ходе боев на Курской дуге, при освобождении Украины и Польши, брали Львов, Берлин, Прагу. Как напоминает продюсер фильма Роман Грибанов, у немцев уральцы получили неофициальное прозвище Schwarzmesser Panzer—Division — «танковая дивизия черных ножей.

«По странному и непонятному стечению обстоятельств деятели культуры Челябинской области интереснейшую тему военных приключений Уральского добровольческого танкового корпуса долго игнорировали. И если в Перми или в Екатеринбурге про победы уральских танкистов написаны книги и сняты фильмы, функционируют даже специализированные музеи, то в Челябинске нет ни того, ни другого, ни третьего. Не отмечается в качестве регионального праздника и день формирования корпуса, хотя в соседних областях это событие давно отмечается. Вот мы и решили исправить досадное упущение — сделать кино, в котором расскажем землякам, и особенно поколению подрастающему, о том, какими героями были их предки», — говорит продюсер фильма Роман Грибанов.

Проект фильма уже поддержали в Объединенном госархиве Челябинской области: историки предоставили для съемок фронтовые письма и кинохронику — парад добровольцев перед отбытием на передовую, прошедший в Челябинске на улице Кирова 9 мая 1943 года. Челябинский тракторный завод выделяет для съемок сохраненные танки военных лет — Т-34 и ИС, самоходную артустановку ИСУ-152 «Зверобой». Роли танкистов сыграют активисты военно-патриотического клуба «Дивизион», экипированные по форме тех лет и вооруженные теми самыми «черными ножами».

Премьера фильма состоится 1 сентября 2023 года.

«Мы хотим сделать фильм, который бы с интересом и гордостью смотрели школьники на классных часах и „Уроках Мужества“. И не нужно в этом вопросе ждать помощи от государства и надеяться на выделенные бюджетом финансовые средства. Давайте сделаем это сами! Уральский добровольческий танковый корпус был настоящим народным воинским подразделением. В честь его побед хочется снять народное кино», — говорит продюсер проекта, координатор движения «Бессмертный полк» в Челябинске Елена Скорнякова.