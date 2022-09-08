В Челябинске стартуют бесплатные курсы башкирского языка

Занятия для детей и взрослых организует Башкирский Курултай

В челябинской библиотеке № 15 башкирской и татарской литературы им. Бабича в ближайшую субботу, 10 сентября, в 10:00 состоится вводное занятие по башкирскому языку для всех желающих. В дальнейшем уроки будут проходить дважды в неделю, их смогут посещать как взрослые, так и дети. Об этом ИА «Первое областное» рассказали в ЧООО «Башкирский Курултай».



Бесплатные уроки башкирского языка будут проходить в рамках образовательного проекта «Просвещение» при поддержке администрации города Челябинска. На вводном занятии слушатели познакомятся с преподавателями и смогут задать интересующие вопросы. Собственно уроки начнутся с 13 сентября в младшей группе и с 16 сентября — в старшей.



В младшей группе занятия будут проходить каждую среду и четверг с 17:00 до 19:00 под руководством учителя башкирского языка и литературы Лидии Сафуановой. В старшей группе по пятницам с 13:00 до 15:00 и субботам с 11:00 до 13:00. Преподаватель — руководитель Ассоциации учителей башкирского языка Челябинской и Курганской областей Зимфера Шафранская.



Кроме того, для желающих поближе познакомиться с башкирской культурой по субботам с 13:00 до 15:00 будут проводиться занятия по изучению башкирского фольклора. Преподаватель — ведущая программы «Уралым» на телеканале ОТВ Флюра Сафина.



На уроки можно записаться в группе «Башкирский Курултай Челябинской области» в социальной сети в «ВКонтакте», по телефону +7 (952) 506-14-37 или в библиотеке им. Бабича непосредственно в день занятий.