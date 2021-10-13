В Челябинске стартует второй отборочный тур на фестиваль «Страна — Театр — Школа»

Победители смогут поехать на детский конкурс в Москву

Челябинский детский благотворительный фонд «Андрюша» продолжает отбор коллективов на финал фестиваля «Страна — Театр — Школа», который состоится в Москве. Об этом в среду, 13 октября, сообщает пресс-служба фонда.

Первый отборочный этап прошли 15 творческих студий. Это театральные коллективы «На Алом Поле», «Планета 36», театральная студия «Юпитер», Росинка, Россы, хореографический коллектив «Жар-Птица», театр моды «Галина», коллективы «Стрекоза», «Аритмия», «Фантазия», «ПроСвет», спектакль «Южно-Уральского государственного института искусств имени П. И. Чайковского», «Домовенок», «Лаборатория сказок» и «Пятница».

«Мы пропустили во второй тур каждую четвертую заявку на конкурс. Такой результат говорит о высоком уровне подготовки детей и мастерстве педагогов дополнительного образования. В других регионах во второй тур прошло меньше коллективов. Мы гордимся талантливыми детьми Южного Урала и очень рады, что около 60 ребят из коллективов-победителей 2-го тура смогут за счет средств Министерства культуры России поехать на три дня в столицу для участия в гала-концерте на сцене Театра имени Натальи Сац, а также посетят мастер-классы и экскурсии», — говорит директор Детского фонда «Андрюша» Юлия Жаботинская.

Второй очный тур конкурса состоится в Челябинске 27-28 октября во Дворце культуры имени Колющенко.

В рамках конкурса также пройдут мастер-классы известных хореографов и артистов. Своим знаниями поделятся педагог «Школы классического танца» имени Г. В. Ледяха Наталья Телегина, художественный руководитель народного образцового коллектива России ансамбля танца «Надежда» заслуженный работник культуры РФ, лауреат всероссийских и международных конкурсов балетмейстер-постановщик Надежда Семенова, актер Театра на Малой Бронной Андрей Субботин, актер, режиссер, сценарист Александр Андреев.

Организаторы приглашают заинтересованные коллективы принять участие в обучающих мероприятиях.