Завтра, 8 июля, в Челябинске стартует третий этап опрессовок. Без горячей воды останутся 817 многоквартирных домов и 97 соцобъектов, передает корреспондент ИА «Первое областное» с аппаратного совещания в мэрии.
В Челябинске продолжается подготовка к отопительному сезону. Второй этап опрессовок в некоторых районах города был продлен, мэр Алексей Лошкин сообщил, что большую часть домов подключат в ближайшие дни.
«Третий этап гидравлических испытаний начинается с завтрашнего дня и продлится также две недели, до 22 июля. Горячая вода будет отключена в 817 многоквартирных домах и 97 социальных объектах, по локальным котельным будет отключено еще 38 многоквартирных домов», — сообщил замглавы Челябинска по городскому хозяйству Александр Астахов.
В Калининском районе от горячей воды отключат 214 МКД, 10 детсадов, 9 школ и 5 лечебных учреждений. В Курчатовском — 16 многоквартирных домов; в Ленинском – 248 МКД, 12 детсадов, 7 школ и 5 больниц; в Тракторозаводском — 108 МКД, 7 детсадов, 9 школ и 2 больницы; в Советском — 301 МКД, 14 детсадов, 14 школ и 5 лечебных учреждений.
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