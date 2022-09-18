«Благодаря танцам пожилые люди снова могут почувствовать себя молодыми и здоровыми, а также найти новых друзей. Регулярные занятия танцами помогают обрести хорошее самочувствие, поэтому пожилые люди с большим удовольствием танцуют», — замечают в пресс-службе мэрии.
Аналогичные марафоны пройдут в парке Тищенко 25 сентября и 2 октября. Все они начинаются в 15:00 часов.
Накануне, 17 сентября, в Верхнем Уфалее прошел фестиваль колокольных звонов. Мероприятие проводится с 2014 года и регулярно собирает звонарей, исполнителей народной и духовной музыки, а также ремесленников со всего Южного Урала, Свердловской области и даже из Москвы.
А на набережной Миасса в Челябинске — акция против абортов.