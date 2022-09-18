В Челябинске стартует танцевальный марафон для пенсионеров

Горожан ждут на танцполе три воскресенья

В воскресенье, 18 сентября, в челябинском парке «Металлург» имени Тищенко пройдет первый танцевальный марафон для пенсионеров. Принять участие в нем челябинцев приглашает администрация города.

«Благодаря танцам пожилые люди снова могут почувствовать себя молодыми и здоровыми, а также найти новых друзей. Регулярные занятия танцами помогают обрести хорошее самочувствие, поэтому

пожилые люди с большим удовольствием танцуют»,

— замечают в пресс-службе мэрии.