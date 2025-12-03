В Челябинске стартует суд над ОПГ, которая занималась похищением людей и вымогательством

На скамью подсудимых сядут пять человек, которые почти 1,5 года держали людей в страхе

В Челябинской области окончено расследование уголовного дела о банде, которая специализировалась на вооруженном разбое, похищении людей и вымогательствах, передает корреспондент ИА «Первое областное» со ссылкой на пресс-службу регионального следственного управления СКР.

Установлено, что вооруженную ОПГ создал 23-летний местный житель. Он привлек брата и троих знакомых. Они приобрели девять охолощенных пистолетов, один из которых переделали под боевое оружие, а также поддельное удостоверение сотрудника правоохранительных органов, газовое и травматическое оружие, ножи и наручники. И взялись за дела, в которых им помогали еще несколько человек, не входившие в банду.

Так, в апреле 2023 и июне 2024 года обвиняемые похитили двух местных жителей, которые, по их мнению, получали доходы от торговли криптовалютой и наркотиками. Соучастники вымогали у них 3 миллиона, но в итоге получили только 370 тысяч от одного из пострадавших.

«Под видом сотрудников правоохранительных органов обвиняемые совершили серию преступлений против собственности. Жертв выбирали среди наркозависимых и, применяя насилие, вымогали у тех имущество. У кого-то фигуранты похитили деньги, у одного — паспорт как гарантию передачи в последующем требуемой суммы», — рассказали в СУ.

В мае 2024 года участники банды подкараулили на выходе из банка мужчину, жестоко избили его и похитили 600 тысяч рублей. Также на их счету перестрелка возле одного из городских кафе, в результате которой один из пострадавших был ранен в голову.

«Всего от преступных действий организованной группы пострадало 10 человек, которым причинен вред, а также материальный ущерб в размере более 1,2 миллиона рублей», — говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, в результате оперативно-разыскных мероприятий в августе 2024 года полицейские задержали четверых подозреваемых в Челябинске и еще одного — в Москве. Силовую поддержку оказывали сотрудники Росгвардии.

«Совместная работа сотрудников полиции и УФСБ по региону позволила доказать и другие преступления обвиняемых. На основании собранных полицейскими материалов следователями было возбуждено свыше 15 уголовных дел, которые соединены в одно производство», — уточнили в главке.

На скамью подсудимых в итоге сядут пять человек. В зависимости от роли и степени участия каждого они обвиняются в совершении 16 преступлений, среди которых создание вооруженной банды, похищение людей, хулиганство, разбой, незаконные изготовление и оборот оружия, серия вымогательств и ряд других. Материалы направлены в Челябинский облсуд для рассмотрения по существу.

В отдельное производство выделены материалы уголовного дела в отношении одного из членов банды, а также троих лиц, не входящих в состав организованной группы.