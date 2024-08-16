В воскресенье, 18 августа, в Челябинске стартует ремонт важного трамвайного узла, расположенного на пересечении проспекта Ленина и улицы Рождественского, сообщает мэрия со ссылкой на ЧелябГЭТ.
Завершить работы на важном транспортном узле планируется 28 сентября. На все это время будет ограничено движение транспорта.
Так, с 23:00 18 августа до 23:00 28 сентября будет прекращено движение трамваев на трех участках:
• по улице Горького — от улицы Первой Пятилетки до проспекта Ленина,
• по проспекту Ленина — от Горького до Танкистов,
• по улице Рождественского — от проспекта Ленина до улицы Гагарина.
На этот же период будет ограничено движение автомобильного транспорта по проспекту Ленина на пересечении с улицей Рождественского. Об изменениях в работе общественного транспорта будет сообщено дополнительно.
Ранее транспортники сообщали, как идет капитальный ремонт путей на узле Детский парк: на пересечении Горького и проспекта Ленина уложены новые пути, ведется сварка стыков — это позволит уменьшить шум от движения вагонов.
Напомним, движение трамваев в Ленинский район и на ЧТЗ приостановлено со 2 августа. Кроме того, на время ремонта на узле Теплотехнический институт временно отмены трамваи 18 и 22, трамвай 15 следует по измененной трассе.