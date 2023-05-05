В Челябинске стартует ремонт теплосетей к предстоящему отопительному сезону

На приведение коммуникаций в порядок теплоэнергетики потратят более 2 млрд

С 10 мая в областном центре начинается ремонтная кампания тепловых сетей 2023 года. Как сообщили в АО «УСТЭК-Челябинск», в этом месяце работы пройдут на шести участках нескольких улиц. Также теплоэнергетики представили свои планы по приведению сетей в порядок и рассказали о местах, где будут делать ремонты в рамках подготовки к будущему отопительному сезону. Общий объем финансовых вложений составит более 2 млрд рублей.

«Большая часть финансовых средств будет направлена на замену малонадежных тепломагистралей. На место изношенных будут уложены новые трубы высокой заводской готовности с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке сроком службы 25—30 лет и гарантией 10 лет», — сообщили в компании.

В мае специалисты займутся ремонтом шести участков на Комсомольском проспекте и на улицах Сулимова, Цинковой, Танкистов, Бажова и Краснофлотской. Также работы затронут участок по Лермонтовскому переулку. Кроме того, стартовало строительство новой тепломагистрали на Братьев Кашириных. ИА «Первое областное» ранее сообщало, что специалисты заменят или обновят более 5 км теплосетей.

Компания будет проводить ремонты тепловых сетей вплоть до 15 сентября. В карте ремонтов обозначены пять внутригородских районов: Курчатовский, Калининский, Советский, Тракторозаводский и Ленинский. Самые протяженные участки, которые подвергнутся обновлению, находятся на Братьев Кашириных и Танкистов — 600 метров. Кстати, на последней улице движение уже ограничено: там ремонтируют теплотрассу диаметром 500 миллиметров.





Кстати, в середине мая в Челябинске начнется первый этап опрессовки. Под отключение попадут 179 домов и 51 социальный объект. В первую очередь гидравлические испытания пройдут на локальных котельных. Какие адреса останутся без горячей воды как минимум на две недели — в нашем материале.