В Челябинске стартует ремонт на основных городских магистралях

«Дорожный рывок» охватит несколько знаковых объектов в городе

На этой неделе в рамках челябинского проекта «Дорожный рывок» начинается ремонт на улице Блюхера. Эта магистраль не ремонтировалась долгое время, но стала частью нового дорожного проекта после весенней инспекции губернатора Алексея Текслера. Как сообщил председатель городского комитета дорожного хозяйства Николай Кожевников, рабочие будут приводить в порядок участок от Салтыкова до Кузнецова, передает ИА «Первое областное».

По словам руководителя КДХ Челябинска, дорожники на этой неделе выходят на улицу Новомеханическую, где произведут работы на участке Каслинской до путепровода. Начинается ремонт на улице Братьев Кашириных от Северо-Крымской до Косарева.

«Произведем замену дорожного покрытия на развязке по Братьев Кашириных от Кирова до Российской с выходом на Труда. Во время часов пик стараемся минимизировать ограничения движения по ремонтируемым объектам, но определенные неудобства у челябинцев будут. Прошу автомобилистов отнестись к ним с пониманием и ориентироваться на временные знаки организации дорожного движения», — сказал Николай Кожевников.

«Дорожный рывок» предполагает масштабную замену дорожного покрытия в городе. За этот сезон специалисты намерены уложить более 850 квадратных метров нового асфальта, обустроить тротуары и другую дорожную инфраструктуру. Главная фишка — опережающее финансирование, позволяющее заканчивать работы фактически на год раньше установленного срока. Например, так планируют сделать с большим участком проспекта Ленина, где на прошлой неделе побывали журналисты Первого областного информагентства.

Кстати, в рамках этого проекта займутся не только дорогами, но и остановочными комплексами. Во всех районах города до конца августа обновят и возведут 50 новых автобусных остановок и трамвайных платформ.