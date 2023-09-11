В Челябинске стартует ремонт дорог и тротуаров у железнодорожного вокзала

В городе продолжается реализация проекта «Дорожный рывок»

На этой неделе дорожники приступят к ремонту проезжей части и тротуаров в районе железнодорожного вокзала. Об этом заявил председатель городского комитета дорожного хозяйства Николай Кожевников. По его словам, работы проводятся в рамках проекта «Дорожный рывок». По этому проекту продолжают ремонтировать и реконструировать 32 объекта улично-дорожной сети Челябинска. Также чиновник напомнил об ограничениях в движении транспорта.

«В связи с масштабным ремонтом теплосетей продолжают действовать ограничения движения на Свердловском проспекте, улице Агалакова, нескольких участках Металлургического района, проспекте Победы. Частично закрыты улицы Российская и Северо-Крымская, а также проезд через перекресток Ижевской и Вандышева», — сказал руководитель КДХ Челябинска.

Кроме того, специалисты продолжают ремонтировать трамвайные пути. В связи с этим ограничено движение автомобилей на Свердловском проспекте, проспекте Победы, на улицах Первой Пятилетки и Цвиллинга. Водителей просят учитывать вводимые ограничения.

Ранее ИА «Первое областное» сообщало, что на ремонт улиц и проездов возле ж/д вокзала и ТК «Синегорье» власти направят более 60 млн рублей. Подрядчику предстоит заменить изношенный слой асфальта и провести другие работы до 15 октября. Также недавно стало известно, что на 130 км региональных дорог выравнивают асфальтовое покрытие.