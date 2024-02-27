В Челябинске стартует проект «Медиашкола PROрегионы»

Обучение будут вести именитые ведущие и журналисты

Узнать секреты журналистов и обучиться навыкам продвижения в социальных сетях смогут участники проекта «Медиашкола PROрегионы», который стартует в Штабе общественной поддержки Челябинской области. Ученики медиашколы узнают все о ведении личных блогов, познакомятся с основами самопозиционирования и попробуют себя в роли народных блогеров. В роли педагогов выступят именитые ведущие и журналисты.

Старт проекту 28 февраля даст ведущий информационной программы «Сегодня» телеканала НТВ Игорь Полетаев. Он обучит участников основам создания личного бренда и бренда регионов.

Для самых активных учеников организаторы подготовили призы и подарки.

Для участия нужно зарегистрироваться на странице Штаба общественной поддержки Челябинской области в ВК.