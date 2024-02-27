Узнать секреты журналистов и обучиться навыкам продвижения в социальных сетях смогут участники проекта «Медиашкола PROрегионы», который стартует в Штабе общественной поддержки Челябинской области. Ученики медиашколы узнают все о ведении личных блогов, познакомятся с основами самопозиционирования и попробуют себя в роли народных блогеров. В роли педагогов выступят именитые ведущие и журналисты.
Старт проекту 28 февраля даст ведущий информационной программы «Сегодня» телеканала НТВ Игорь Полетаев. Он обучит участников основам создания личного бренда и бренда регионов.
Для самых активных учеников организаторы подготовили призы и подарки.
Для участия нужно зарегистрироваться на странице Штаба общественной поддержки Челябинской области в ВК.