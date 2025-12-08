В Челябинске стартует новогодняя акция добра по исполнению детских желаний

«Елка желаний» дает возможность каждому стать новогодним волшебником

В День Конституции РФ Челябинск откроет череду мероприятий всероссийского праздника доброты «Елка желаний». Усилия для исполнения заветных желаний объединят «Движение Первых» и компания «Росавтодор», передает корреспондент ИА «Первое областное».

Организаторы подчеркивают символичность выбранной даты. Основной закон страны гарантирует защиту семьи и детства, а акция наглядно воплощает эти принципы в жизнь, давая возможность каждому жителю страны почувствовать себя волшебником.

Гостей мероприятия в ТРК «Горки» ждет насыщенная программа: творческие мастер-классы, увлекательные розыгрыши, хороводы и танцы вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой. Кульминацией станет торжественное снятие с елки шаров с детскими пожеланиями и мечтами.

«Елка желаний» — это федеральный проект, с 2018 года объединяющий тысячи неравнодушных людей по всей России. Участниками акции традиционно становятся дети в возрасте от 3 до 17 лет, находящиеся в трудной жизненной ситуации. В их числе ребята с ограниченными возможностями здоровья, из малообеспеченных и многодетных семей, воспитанники социальных учреждений, а также дети из семей участников СВО и жители приграничных территорий, включая новые регионы России.

В Челябинской области генеральными информационными партнерами проекта выступают медиахолдинг «Первый областной» и Издательский дом «Комсомольская правда».

Подробная информация о проекте, правила участия и механизм исполнения желаний доступны на официальном сайте: елкажеланий.рф.