В Челябинске стартует конкурс на самый благоустроенный двор

В мэрии рассказали, кто может заявиться к участию

Со среды, 7 июня, в Челябинске стартует прием заявок на городской конкурс «Лучший двор многоквартирного жилого дома». Сегодня, 6 июня, на аппаратном совещании замглавы города по городскому хозяйству Александр Астахов сообщил, кто может принять участие в конкурсе.

«Участниками конкурса могут стать органы территориального общественного самоуправления, организации всех форм собственности, отвечающие за содержание общего имущества многоквартирных домов, а также юридические лица и жители города», — уточнил Александр Астахов.

Подать заявку можно в свободной форме до 1 июля 2023 года в управление жилищно-коммунального хозяйства города в свободной форме.

Более подробно об условиях конкурса в мэрии пообещали рассказать позже.