В Челябинске стартовала звериная «елка желаний»

Стать новогодними волшебниками для подопечных приюта «Спаси меня» могут все желающие

Известный челябинский ветеринар и «папа» приюта для диких животных «Спаси меня» Карен Даллакян объявил благотворительную звериную «елку желаний». Стать новогодними волшебниками для подопечных приюта могут все желающие. Одной из первых Снегурочек проекта стала общественный деятель, учредитель Фонда 2020 Ирина Текслер.





В преддверии Нового года она привезла 50 кг мяса и курицы для постояльцев приюта.





«На ветвях „елки желании“, украшающей двор на Ферросплавной, 79, неравнодушные челябинцы смогут найти и выбрать желание каждого подопечного: льва Шираза, рыси Марыси, капуцина Джека, пумы Атоса, эму Тюльпана, а также медведицы, дикобразов, филинов, сов и других», — рассказала Ирина Текслер в соцсетях.

К слову, один взрослый лев Шираз съедает 7 кг мяса в день, а пуме Атосу нужно три курочки.





Среди подарков, которые ждут животные, корм, игрушки и другие предметы, которые разнообразят жизнь обитателей приюта. Все гостинцы будет забирать и доставлять до получателей волшебная почта Айболита.

Звериная «елка желаний» продлится до конца новогодних праздников, до 9 января.