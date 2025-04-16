В Челябинске стартовала регистрация на благотворительный забег Сбера «Зеленый Марафон»

Горожан ждет большой спортивный праздник

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Регистрация на 12-й благотворительный забег «Зеленый Марафон» началась в Челябинске. Спортивный праздник, который организуют Сбер и благотворительный фонд Сбербанка «Вклад в будущее», пройдет 31 мая, в преддверии Дня защиты детей. Подать заявку на участие можно до 26 мая.

Площадкой «Зеленого Марафона» станет проспект Ленина — от памятника И. В. Курчатову. Для взрослых запланированы дистанции 1 км, 4,2 км и 10 км, скандинавская ходьба на 1 км; для детей (7–13 лет) — 500 м; для подростков (14–17 лет) — 1 км и 4,2 км. Участников ждут спортивно-развлекательные активности и подарки от партнеров. Также программа «Зеленого Марафона» традиционно дополнится социальными и благотворительными акциями на экологическую тематику.

«„Зеленый Марафон“ уже давно стал важной частью спортивной жизни нашего региона, объединяя людей всех возрастов и уровней подготовки. В этом году мы ждем еще больше участников, ведь мы не только подготовили новую площадку для мероприятия, но и добавили новые дистанции. Кроме самого забега, участников ожидает насыщенная программа: музыкальные выступления, конкурсы и мастер-классы. „Зеленый Марафон“ — это отличная возможность не только погрузиться в атмосферу спортивного азарта, но и провести время в кругу семьи, став частью одного из самых ярких и запоминающихся событий города. До встречи на „Зеленом Марафоне“!»— отмечает управляющий Челябинским отделением Сбербанка Андрей Ручай.





Соревнования состоятся в 60 городах России. Все добровольные пожертвования с мероприятия, в том числе на благотворительной платформе «СберВместе», поступят в фонд «Вклад в будущее». Сбер удвоит сумму.

«Каждый год наш „Зеленый Марафон“ собирает тысячи человек, для которых это не просто забег, но и возможность сделать доброе дело. Третий год подряд спортивный праздник проходит вместе с благотворительным фондом „Вклад в будущее“: мы собираем средства на инклюзивное образование для детей с особенностями развития и опытом сиротства, и Сбер удвоит поступившую сумму. Такие дети особенно уязвимы: им нужна специализированная помощь, чтобы подготовиться к школе, чувствовать себя там уверенно и получить хорошее образование. В прошлом году мы собрали 27 миллионов рублей. Уверен, что в этом году мы соберем еще больше средств — и еще больше детей по всей стране смогут подготовиться к школе вместе с опытными педагогами»,— говорит первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин.

Все участники «Зеленого Марафона» защищены от травм в «СберСтраховании» на все время мероприятия. Если с бегуном что-то случится, ему нужно обратиться в любую из медицинских зон, оборудованных на маршруте. После этого позвонить на номер 900 и рассказать оператору о произошедшем. Специалист сориентирует по дальнейшим шагам и даст подробные инструкции по получению компенсации.

Важно учесть: если планируете зарегистрироваться на «Зеленый Марафон» не с персонального компьютера, а с мобильного устройства, заранее установите сертификат Минцифры. Сделать это легко и быстро можно прямо на портале «Госуслуги», выбрав нужную версию вашей операционной системы и следуя руководству.

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