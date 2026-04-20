В Челябинске стартовала премия «Медиасреда» для молодых журналистов

Финалистам проводят мастер-классы и экскурсии на городские телеканалы

В Челябинске 20 апреля стартовал очный этап второй региональной премии в сфере молодежных медиа «Медиасреда». Она создана для поддержки школьников и студентов, которые развивают школьные и молодежные медиа, пробуют себя в журналистике и растут в этой сфере. На открытии собрались финалисты, наставники, руководители медиацентров и те, кто уже работает в медиа, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».





«Медиасреда» появилась после проведения в Челябинске Всероссийского студенческого ТЭФИ. Вдохновившись главной телевизионной премией страны, губернатор Алексей Текслер предложил создать свою — для молодежи.





«Задача премии — мотивировать ребят, показать им все возможные варианты их дальнейшей карьерной траектории. Я уверен, что ребята в эти два дня получат очень интересный опыт в общении с экспертами, узнают что-то новое, познакомятся между собой, завяжутся какие-то новые дружеские связи, может быть, возможно, коллаборации творческие. Они обменяются опытом и в конечном счете будут реализовывать дальше свои проекты»,— отметил зампредседателя правительства Челябинской области Сергей Зюсь.





Возраст работников в сфере медиа значительно снизился, все чаще такую работу выбирает молодежь. В зале собрались юные таланты, которым предстоит показать себя. Некоторым из них уже поступили предложения о стажировках и последующем трудоустройстве в медиасфере.





«Ребята дают очень годные и классные продукты. Наше высокопрофессиональное жюри высоко оценило их. И очень надеемся, что ребята, как и мы, готовы поддерживать и развивать нашу родную Челябинскую область и всю страну в целом. На сегодняшний день медиа — огромная палитра, где ребята достигают тех или иных результатов», — подчеркнул министр молодежи Юрий Болдырев.

Семнадцатилетний Тимофей Самарин приехал на премию из Аши. Два года назад молодой человек пришел на курсы подтянуть речь, а ему вручили фотоаппарат и отправили на первую съемку.





«Я снимаю личный проект – разные клипы под музыку. У нас в городе есть музыкальная студия, я с ней пытаюсь договариваться о записях клипов и съемке выступлений. Мы снимаем репортажи, интервью», — рассказал он.

Сегодня финалистов ждет большая медиапрокачка: мастер-классы от редакторов газет до популярных блогеров, экскурсии на телеканалы, на производственные предприятия и даже в типографию.

Среди приглашенных экспертов – кандидат филологических наук, доцент РГГУ Максим Корнев. Он рассказал финалистам премии о том, каким должен быть хороший журналистский текст.





А завтра, 21 апреля, состоится торжественная церемония награждения, где назовут имена победителей и призеров.





В этом году в премии появилась спецноминация «Год единства народов России», посвященная материалам о дружбе народов, межнациональном согласии, традициях и культурном многообразии.



