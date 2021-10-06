В Челябинске стартовала посвященная закону о контрактной системе конференция

Сотрудники Главного контрольного управления региона научат участников рынка правильно оформлять закупки

6 октября в Челябинске стартовала ХI конференция Главного контрольного управления региона, посвященная закупкам. Как сообщают в ГКУ, первый день мероприятия посвящен принятому недавно на федеральном уровне оптимизационному пакету поправок в закон о контрактной системе.



Конференция «Закупки-2021: нарушить нельзя, соблюдать» проходит в Челябинской области ежегодно. Участники рынка и ревизоры могут здесь обменяться опытом, получить методические рекомендации, проконсультироваться у экспертов в сфере закупок и, таким образом, избежать в будущем нарушений.

6 октября «Закупки» открыли первый вице-губернатор Челябинской области Виктор Мамин, начальник ГКУ Дмитрий Агеев и генеральный директор федеральной электронной площадки «РТС-тендер» Владимир Лишенков. Первый день работы посвящен оптимизационному пакету поправок и отдельным практическим вопросам освещения закупок.

Прямая трансляция выступлений экспертов «Закупок-2021» доступна на сайте канала ОТВ.