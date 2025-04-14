В Челябинске стартовала акарицидная обработка. Опрыскивание от клещей начали с городских кладбищ, рассказали на аппаратном совещании в мэрии.
Городские власти проведут обработку зеленых зон в Челябинске: парков, скверов, мест большого скопления людей, кладбищ и зон, которые ни за кем не закреплены.
Территории во дворах жилых домов обязаны обрабатывать управляющие компании, вокруг соцобъектов — ответственные организации. Акарицидная обработка будет проходить в два этапа: весной и летом.
Ранее сообщалось, что клещи, обнаруженные в пригороде Челябинска, могут переносить боррелиоз.