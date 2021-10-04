В Челябинске стартовала Неделя учителя

Лучшие преподаватели региона встретятся с будущими учителями

В России с 4 по 10 октября пройдет Неделя учителя. Педагоги страны будут принимать участие в радио- и телепроектах. А завтра, 5 октября, станет известно имя Учителя года.

За почетное звание боролась педагог из Магнитогорска Валентина Шишина. Чтобы дойти до финала, ей не хватило всего нескольких баллов.

В школе Валентина уже более 20 лет преподает историю и обществознание. Она признается, что на уроках старается не просто рассказывать детям факты, но еще и учит отличать ложь от исторической правды.

«45 минут урока — это 45 минут жизни ученика. И я должна сделать эти минуты значимыми для каждого ребенка. Современный мир наполнен фейками, постправдой, информационным мусором. Дети тонут в нем. Я должна научить их перерабатывать мегабайты информации, дать им знания, которые помогут отделить ложь от правды», — поделилась Валентина Шишина.

Челябинск начнет празднование Учительской недели в парке «Россия — Моя история». 5 октября там откроется выставка, посвященная роли учителя в истории страны. Здесь же пройдет встреча лучших преподавателей региона с учениками педагогических классов — формы допрофессионального образования для будущих учителей.

Завершится Неделя учителя Всероссийским форумом классных руководителей, в котором примут участие тысяча педагогов из всех регионов страны.