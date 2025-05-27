В Челябинске стартовала неделя городской эстетики

Бесплатная выставка поможет увидеть красоту в привычных фасадах

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В Доме архитектора открылась выставка «Голос города» (0+) — архитектурный фотопроект, созданный самими жителями. В экспозиции представлены 33 лучших снимка, отобранных по итогам открытого конкурса. В них — не просто фасады, а личные истории: свет и тень, линии и текстуры, уют и масштаб, неожиданные и узнаваемые ракурсы. Выставка работает до 30 мая, вход свободный.





Пространство Дома архитектора на один вечер стало местом встречи искусства, фотографии и городской истории. На открытии собралось более 150 гостей.





Лекцию о применении искусственного интеллекта в фотографии — от обработки кадров до генерации описаний — провел экспедиционный фотограф и путешественник Максим Тарасов, входящий в топ-10 аэрофотографов мира.





Экскурсию по выставке провела Юлия Семейкина, автор проекта «Челябинск пешком». Она рассказала об архитектурных стилях Челябинска, визуальных маркерах эпох и изменениях городской среды.





Особую атмосферу создал художественный перформанс: загадочная Магиня предложила участникам «найти дом своей души» и заложить камень-талисман в «фундамент мечты».





Фотоконкурс «Голос города» проходит второй год подряд. Его задача — привлечь внимание челябинцев к архитектуре родного города и помочь им увидеть красоту в привычных фасадах.

«Фотографирую уже больше 10 лет, в основном для себя. Самое интересное — собрать из снимка и обработки цельную историю. Очень приятно, что жюри оценило не только фото, но и текст — это важная часть высказывания»,— делится участница Нина Матвеева, занявшая второе место.





В этом году на конкурс было подано более сотни работ. Участвовать в конкурсе могли как профессиональные фотографы, так и любители. По словам организаторов, уровень конкурсных работ в этом году значительно вырос: обсуждение снимков в жюри было жарким.

«Говорят, архитектура — самое доступное из искусств. Она окружает нас каждый день. А фотография позволяет не просто смотреть на здания, а передать, что ты чувствуешь — через свет, ракурс, детали»,— говорит член жюри, главный архитектор проектов девелопера «Группа Голос» Владимир Болотов.





Выставка «Голос города» (0+) продлится до 30 мая. Вход свободный. Адрес: Челябинск, проспект Ленина, 41а, Дом архитектора.

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