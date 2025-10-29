В Челябинске стартовала многопрофильная олимпиада «Звезда» для школьников

В Челябинске стартовала многопрофильная инженерная олимпиада «Звезда» для школьников. В этом году появились новые направления для маленьких участников — математика и общественные науки.

Отборочный этап уже начался и продлится до 30 ноября 2025 года. Принять участие можно как очно — на площадках вузов-партнеров, так и онлайн — на сайте zv.susu.ru.

Олимпиада «Звезда» показывает школьникам, где и как использовать свои знания, и помогает выбрать профессию. Так появляются будущие инженеры и конструкторы. Победители получают льготы при поступлении в ведущие вузы страны, включая университеты Ростеха и опорные вузы Союзмаш России.

Олимпиада проводится уже 12 лет, в ней приняли участие более 3,5 миллиона школьников из 84 регионов России и стран СНГ. Она официально включена в Перечень олимпиад школьников на 2025/2026 учебный год. Организаторами выступают Союз машиностроителей России и Лига содействия оборонным предприятиям при поддержке Минобрнауки, Ростеха и Южно-Уральского государственного университета.

