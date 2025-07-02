В Челябинске стартовала интерактивная выставка «Без права на забвение»

В день открытия ее посетили 65 южноуральцев



В Челябинске открылась уникальная выставка «Без права на забвение». Она охватывает все ключевые события Великой Отечественной войны и содержит рассекреченные архивные документы.

Посмотреть выставку в день открытия пришли студенты Челябинского института путей сообщения, сотрудники Уральского таможенного направления и центра соцобслуживаниясо своими семьями.

Интерактивная выставка проходит в историческом мультимедийном парке «Россия — моя история» в ТРК «Гагарин Парк». работает 15 залов, а сама экспозиция представлена в мультимедийном формате. Здесь можно увидеть хронологию событий, рассекреченные документы, Акт о капитуляции Германии, рукописные заметки маршала Жукова и речь Вячеслава Молотова.

«Для нас большая радость и гордость — возможность показать большой аудитории экспонаты из музеев столицы, познакомить с творчеством других учреждений культуры и образования», — рассказывает директор мультимедийного исторического парка «Россия — моя история» в Челябинске Дарья Потемкина.

Выставка уже побывала в 9 регионах страны и получила высокую оценку среди зрителей. Экспозицию можно увидеть до 31 июля включительно, посещение — бесплатное.

Возрастное ограничение 0+.

Автор: Елизавета Михно