В Челябинске стартовала акция «Солнечный кофе»

Стать благотворителем может каждый

С 24 января восемь кафе и ресторанов Челябинска начали предлагать своим посетителям особенный, «Солнечный кофе». У такого кофе, конечно, есть секрет! Каждый, кто закажет стаканчик на вынос или чашку бодрящего напитка становится благотворителем, сообщают организаторы акции.

Это традиционная, пятая, благотворительная акция «Солнечный кофе» Центра помощи детям с ментальными особенностями «Звездный дождь» и челябинских заведений HoReCa.

В этом году к акции примкнули новые благотворители.

«Нам сразу понравилась идея „Солнечного кофе“: вовлечь в благотворительность и нас, как заведение, и наших гостей. Добрые дела веселее и эффективнее делать сообща, поэтому мы включились в этот проект. Вместе поможем в строительстве школы для детей с особенностями, ведь все дети должны иметь равные возможности», — прокомментировал решение принять участие в «Солнечном кофе» управляющая «Термы Voda» Оксана Чеблакова.

Условия благотворительной акции остались прежними: часть оплаты за каждую чашку «Солнечного кофе» перечисляется на счет «Звездного дождя».

Средства, которые будут выручены во время акции, целевым назначением пойдут на капитальный ремонт здания нового Центра на ул. Горького, 28 (Челябинск). Все работы ведутся исключительно за счет благотворительных пожертвований. Это настоящая народная стройка, без привлечения бюджетных или муниципальных денег. Сейчас ведутся работы по монтажу системы отопления, а к весне начнутся отделочные работы. Пока строительство идет в утвержденном графике, если «Звездный дождь» выдержит этот темп, то 1 сентября 2022 года школа примет своих первых учеников.

Уникальность обучающего центра в том, что здесь также будут проходить переподготовку педагоги государственных образовательных учреждений. Чем больше учителей и воспитателей освоят методики обучения особенных детей с доказанной эффективностью, тем оперативнее придет помощь к детям с аутизмом и синдромом Дауна в любой точке Челябинской области.

Каждый благотворительный рубль от стаканчика «Солнечного кофе» приближает заветную мечту родителей особенных детей и педагогов со всего Урало-Сибирского региона на достойные условия для занятий и обучение с использованием современных практик.

Попробуйте «Солнечный кофе», почувствуйте вкус благотворительности и аромат добрых дел.

Список заведений, где можно приобрести «Солнечный кофе»:

— «Дабл Эль», ул. Кирова, 92;

— Авторская кондитерская BONBON, ул. Коммуны, 87;

— Ресторан GRILLZON ул. Братьев Кашириных, 95б;

— Пиццерия «Подди Пицца», ул. Цвиллинга, 31 и фудкорт ТК «Кольцо»;

— Водно-развлекательный комплекс Термы VODA, ул. Олимпийская, 29;

— Кофейня Coffee Brothers, пр. Ленина, 72 и Комсомольский пр. 111.

Дополнительную информацию об акции вы можете найти на сайте zvezda74.ru