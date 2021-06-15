В Челябинске стартовал второй этап опрессовки

Под отключение попали более тысячи домов и около 200 социальных учреждений

В Челябинске с 15 июня начинается второй этап гидравлических испытаний теплосетей. Под отключение горячей воды попали более тысячи многоквартирных домов в разных районах города. Об этом замглавы Челябинска по городскому хозяйству Александр Астахов сообщил 15 июня на аппаратном совещании в мэрии.

«На втором этапе гидравлических испытаний горячее водоснабжение будет отключено в 1 435 многоквартирных домах, 97 детских садах, 85 учебных заведениях и 22 лечебных учреждениях. Кроме того, опрессовки пройдут на 7 локальных котельных города», — доложил главе города Александр Астахов.

Горячую воду на период проведения работ отключают на две недели. Специалисты АО «УСТЭК-Челябинск» рекомендуют челябинцам на время испытаний перекрыть вентиль, установленный на трубах горячего водоснабжения. Это позволит сэкономить на оплате коммунальных услуг.

Напомним, с 25 мая в Челябинске начался первый этап гидравлических испытаний, который завершился 8 июня. Отключение горячей воды продлевали в Металлургическом районе — там тепловые сети не прошли гидравлические испытания и ремонтные работы продолжились до 11 июня.