В Челябинске стартовал ремонт моста на Троицком тракте

На участке ограничено движение транспорта

В Челябинской области дорожные службы приступают к началу ремонтных работ. В рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» стартовал ремонт путепровода по Троицкому тракту, сообщили в пресс-службе правительства региона.

«Будут демонтированы конструкции моста, отремонтированы опоры и пролетные строения, покрытие и подходы к мосту. Подрядчику также предстоит обустроить водоотводы и восстановить наружное освещение», — сообщили в пресс-службе правительства Челябинской области.

Срок окончания работ — 20 октября 2022 года. На время выполнения ремонта движение транспорта организовано по одной полосе, установлен временный светофор.

На следующей неделе начнется ремонт моста по улице Аральской. Подрядчик «ЮжРегионСтрой» заменит пролетные строения, отремонтирует береговые опоры, установит ограждения, тротуары и перила.

С 1 апреля по 1 июня 2022 года движение транспорта по мосту будет полностью закрыто. Для пешеходов организуют временный безопасный проход. Срок окончания всех работ на объекте — 20 августа 2022 года.

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