В Челябинске стартовал прием заявок на премию «Признание»

Это общественная награда для тех, кто меняет жизнь города к лучшему

В Челябинске дан старт приему заявок на соискание ежегодной общественной премии «Признание». Это высшая награда города для тех, чья работа и инициативы напрямую влияют на улучшение качества жизни челябинцев, сообщает пресс-служба мэрии.

Премия призвана отметить значимые достижения в самых разных сферах:

«За вклад в развитие отрасли» — для профессионалов, двигающих вперед экономику, науку, культуру или спорт города.

«За лучший социально значимый проект» — для авторов и команд, реализовавших важные для горожан инициативы.

«За активную благотворительную деятельность, волонтерство и добровольчество» — для тех, чье сердце и руки творят настоящие чудеса поддержки и заботы.

Подать заявку могут как активные граждане, так и организации. Победители получат диплом, нагрудный знак и статуэтку-символ.

Заявки принимаются до 26 января 2026 года в управлении по взаимодействию с общественными объединениями по адресу: пл. Революции, д. 2, каб. 518.

График работы: с понедельника по четверг с 8:30 до 17:00, пятница — до 15:00 (перерыв с 12:00 до 13:00). Контакты для справок: 8 (351) 737-03-48, 266-62-90.