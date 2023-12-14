В Челябинске стартовал прием заявок на премию «Андрюша‑2024»

В следующем году конкурс пройдет в юбилейный 15‑й раз

Детский благотворительный фонд «Андрюша» имени Андрея Жаботинского открывает прием заявок на конкурс юных талантов в области искусства, сообщает пресс-служба фонда.

«Премию „Андрюша“ называют брендом Челябинской области. Конкурс проводится с 2010 года и стал успешной стартовой площадкой для многих талантливых детей Южного Урала. Выпускники фонда — победители конкурса разных лет — это студенты ведущих творческих вузов России, артисты известных театров страны», — отмечают в пресс-службе.

Заявку на участие в конкурсе можно заполнить онлайн на сайте фонда «Андрюша» до 1 февраля 2024 года включительно. Гала-концерт пройдет 25 апреля в концертном зале МТС Live Холл в ТРК «Таганай». Его ведущим будет заслуженный артист России, актер театра и кино Александр Олешко. Председателем жюри премии уже много лет остается народный артист России, продюсер, режиссер Андрис Лиепа.

С недавних пор челябинская премия «Андрюша» включена в перечень мероприятий Минпросвещения РФ, результаты которых учитываются на федеральном уровне. Это значит, что победители премии попадут в информационный ресурс талантыроссии.рф и получат еще больше возможностей для творческого развития: получать гранты президента РФ, участвовать в программах образовательного центра «Сириус», претендовать на бесплатные путевки во всероссийские детские центры «Смена», «Орленок», «Океан» и «Артек».