В Челябинске стартовал прием заявок на конкурс новогодних видеопоздравлений

Лучшие работы покажут в телеэфире

Киноцентр имени Сергея Герасимова вместе с медиахолдингом «Первый областной» запустил творческий конкурс «Здравствуй, Новый год!». Участникам со всей России предлагают снять короткие новогодние видеопоздравления и побороться за призы.

Организаторы принимают работы в разных форматах: игровое кино, мультипликацию или телевизионный стендап. Главное условие — продолжительность ролика не должна превышать 45 секунд, а музыкальное сопровождение должно быть либо авторским, либо лицензионным.

Победителей ждут дипломы и памятные подарки. Их работы покажут в эфире телеканала ОТВ, а также в «Доме Деда Мороза» на главной новогодней площадке Челябинска — площади Революции.

Участие в конкурсе бесплатное и открыто для авторов из всех регионов страны. Чтобы подать заявку, нужно до 18 декабря отправить видеоработу на электронную почту ded74kino@mail. ru, указав свои фамилию, имя и отчество, а также приложив ссылку на видео в хорошем качестве.

Имена победителей станут известны не позднее 25 декабря. Лучшие новогодние поздравления смогут увидеть тысячи зрителей по всей России.