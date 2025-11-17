В Челябинске стартовал прием заявок на детскую премию юных талантов «Андрюша‑2026»

Принять участие в конкурсе можно бесплатно

Благотворительный фонд «Андрюша» имени Андрея Жаботинского официально открыл прием заявок на XVII премию «Андрюша-2026» для юных талантов в возрасте от 7 до 15 лет. Конкурс, ставший брендом Челябинской области, проводится при поддержке регионального правительства и городской администрации, сообщили в фонде.

Проект, существующий с 2009 года, зарекомендовал себя как успешный старт для сотен детей. Его выпускники сегодня учатся в ведущих творческих вузах страны и работают в известных театрах.

«В 2025 году за победу боролись рекордные 3324 участника из 62 населенных пунктов Южного Урала. Приглашаем новых талантливых звездочек в большую дружную семью „Андрюши“», — обратилась к южноуральцам основатель и директор фонда Юлия Жаботинская.

Конкурс проходит по нескольким направлениям: изобразительное искусство, актерское мастерство, народный, эстрадный и академический вокал, народный и современный танец.

В этом году для юных художников в возрасте от 9 до 15 лет определена специальная тема: «Достопримечательности Южного Урала». Участникам предлагается создать композицию, выступая в роли гидов по родному краю, и изобразить памятники природы, архитектуры, музеи или мощь промышленных предприятий.

Для участия необходимо до 31 декабря 2025 года подать заявку на официальном сайте фонда «Андрюша». К заявке нужно приложить видеозапись выступления, а в номинации «Изобразительное искусство» — оригинал работы. Все требования к материалам подробно изложены в положении о премии.

Возглавит жюри, как и много лет подряд, народный артист России продюсер и режиссер Андрис Лиепа. В состав комиссии войдут авторитетные деятели культуры федерального уровня.

Лауреатов премии ждет авторская статуэтка «Мальчик, зажигающий звезды», а также участие в летней Творческой школе в Анапе в 2026 году. Педагоги победителей получат денежные сертификаты на повышение квалификации. Торжественная церемония награждения запланирована на апрель 2026 года.