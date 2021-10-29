В Челябинске стартовал первый полуфинал Всероссийского молодежного кубка по менеджменту «Управляй!»

Участие в мероприятии приняли 132 студента

Сегодня, 29 октября, в Челябинске стартовал первый среди городов Уральского федерального округа полуфинал молодежного кубка по менеджменту «Управляй!». Участие приняли 132 студента, каждый из которых показал достойные результаты в отборочном этапе. Об этом сообщили в пресс-службе Кубка.

В полуфинале участники с помощью специального бизнес-симулятора пробуют себя в роли руководителей виртуальной компании. В условиях, приближенных к реальным, принимают стратегические решения для ее развития. Подобные соревнования могут помочь выявить студентов и выпускников российских вузов и колледжей, обладающих управленческим потенциалом, а также создать условия для развития их знаний на реальном рынке труда.

«В управлении компанией основой успеха является баланс всех направлений деятельности. Достичь этого можно только в результате слаженной командной работы и эффективной коммуникации. Работа в команде поможет участникам воспринимать знания и опыт коллег как общий ресурс, согласовывать интересы, распределять ответственность», — считает заместитель генерального директора АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Агафонов.





Полуфинал пройдет в очно-заочном формате: конкурсанты будут принимать участие как в очном, так и в офлайн формате, а команды участников в полуфинале будут работать одновременно с нескольких площадок. Благодаря такому условному разделению обеспечивается безопасность проведения мероприятий. По словам организаторов, это добавляет сложности при реализации задач, но в то же время, ставит участников в текущие управленческие реалии, обремененные ковидными ограничениями.

«В Уральском федеральном округе студенты очно встречаются на двух основных площадках — в Челябинске и Ханты-Мансийске, а остальные конкурсанты соревнуются в формате онлайн», — пояснил руководитель кубка «Управляй!», директор Института организационного развития и стратегических инициатив РАНХиГС Вячеслав Шоптенко.

Всего для участия в соревнованиях в этом году зарегистрировались более 28 тысяч участников. По итогам отборочных этапов для Дальневосточного, Сибирского и Уральского федеральных округов полуфиналистами кубка стали 308 человек.

В этом сезоне в кубке пройдет 10 полуфиналов с 29 октября по 24 ноября в 8 федеральных округах.