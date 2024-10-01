В Челябинске стартовал отопительный сезон

Котельные города перешли на зимний режим работы

В первый день октября в Челябинске стартовал отопительный сезон. Котельные города перешли на зимний режим работы. Об этом ИА «Первое областное» сообщили в администрации Челябинска.



Батареи в квартирах некоторых челябинцев уже становятся теплыми, но пока не у всех. Котельные города перешли на зимний режим работы. Для нагрева теплоносителя и отладки всех процессов требуется время, поэтому срок полного запуска варьируется от пяти до семи дней.

Отметим, что в Челябинске социальные учреждения подключены к отоплению на 90%. Оставшиеся 10% — это те учреждения, которые расположены в многоквартирных домах.

Мы продолжаем получать обращения челябинцев на тему отсутствия горячей воды в домах. В Центре управления регионом ИА «Первое областное» рассказали, что по Челябинской области за 2024 год в систему «Инцидент-менеджмент» поступило 8357 жалоб на отсутствие ГВС. На платформу обратной связи (ПОС) поступило 471 сообщение.

Если у вас по каким-то причинам нет горячей воды, а также если в течение недели вам не подключили отопление, в инфографике ИА «Первое областное» можно узнать, куда обращаться.



