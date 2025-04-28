В Челябинске стартовал новый этап очистки реки Миасс

Откачка донных отложений в районе пруда «Коммунар» идет круглосуточно

В Челябинске начался очередной этап очистки реки Миасс, в ходе работ на участке от пруда «Коммунар» до пруда ЧГРЭС планируется извлечь более 7 миллионов кубометров донных отложений, сообщает пресс-служба Минэкологии региона.

Для работ используется земснаряд, при помощи специального насоса извлекающий со дна ил, который по пульпопроводу попадает в геотубу, где происходит обезвоживание массы, — а очищенная вода возвращается в реку.

Сейчас откачка донных отложений ведется на участке в районе пруда «Коммунар» круглосуточно, она продолжится до наступления нерестового периода, до 5 мая, и возобновится по его завершении, с 15 июня.

По проекту на участке от пруда «Коммунар» до пруда ЧГРЭС запланировано извлечь до 7,5 миллиона кубических метров донных отложений. Для временного хранения извлеченного ила предусмотрено четыре площадки, три из которых уже оборудованы к концу 2024 года, на четвертой — работы завершаются.

Мероприятия проходят в рамках регионального проекта «Вода России» нацпроекта «Экологическое благополучие». Проект реабилитации реки Миасс в городской черте Челябинска был разработан по поручению губернатора Челябинской области Алексея Текслера. Реализация проекта рассчитана до 2028 года.