В Челябинске стартовал масштабный форум «Строительство‑2025»

В течение 4 дней здесь обсудят все наиболее актуальные вопросы сферы: от ЖКХ и перспектив рынка ИЖС до современных трендов в дизайне интерьеров

В Челябинске открылся крупнейший отраслевой форум «Строительство-2025», собравший более 100 ведущих предприятий строительной индустрии Южного Урала. Мероприятие, проходящее с 14 по 17 мая, объединяет застройщиков, производителей стройматериалов, представителей власти, бизнеса и профессионального сообщества для обсуждения актуальных вопросов развития отрасли.

В церемонии открытия приняли участие вице-губернатор Челябинской области Андрей Фалейчик, председатель Законодательного собрания Павел Киселев, представители министерства строительства и инфраструктуры.

Андрей Фалейчик подчеркнул важность форума как площадки для обмена инновационными решениями и поиска новых возможностей для бизнеса. Павел Киселев отметил значимость мероприятия для обмена опытом между представителями разных регионов и подчеркнул высокий профессионализм участников отрасли. Василий Беспалов особо выделил важность популяризации рабочих специальностей и запланированную встречу с блогерами строительной отрасли.

В течение четырех дней на форуме пройдут тематические сессии, мастер-классы, презентации и круглые столы по самому широкому кругу тем: от развития «Большой стройки» и внедрения мастер-планов развития Челябинска до актуальных вопросов ЖКХ, перспектив рынка ИЖС и малоэтажного строительства, а также современных трендов в дизайне интерьеров.

В рамках форума выступят ведущие эксперты отрасли, представители профильных ведомств и руководители строительного бизнеса. Среди спикеров — министр архитектуры, градостроительства и комплексного развития территорий Челябинской области Ольга Никитина, которая расскажет о перспективах развития Челябинска, внедрении мастер-планов и анонсирует новые площадки комплексного развития территорий; первый замминистра строительства и инфраструктуры Василий Беспалов расскажет о ключевых проектах «Большой стройки» и сдаче знаковых объектов; представители крупных девелоперских компаний проанализируют трансформацию стратегий девелоперов в условиях высокой ключевой ставки, дадут прогнозы по поведению рынка в текущих макроэкономических условиях, представят подход «импакт-девелопмента» — строительства с социальной ценностью.

Пройдут мастер-классы и спич-сессии от экспертов по продвижению, юридической безопасности и клиентскому сервису. Известный дизайнер Диана Балашова выступит с лекцией на тему «Новые идеи и приемы в дизайне интерьера». Впервые челябинские дизайнеры представят собственные кейсы: от стратегий комплектации до визуализации и взаимодействия с застройщиками. Кроме того, в рамках «Лаборатории дизайна» будут подведены итоги конкурса дизайнеров интерьеров «Форма».

Финальный день выставки, 17 мая, станет особенно насыщенным для широкой аудитории. Жители города смогут познакомиться с продуктовыми предложениями строительного рынка, принять участие в тестировании инструментов мировых брендов и фестивале банного искусства «Банный движ», где чемпионская команда России по парению расскажет об обустройстве бани.

Организатор форума — «Первое выставочное объединение».