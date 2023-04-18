В актовом зале МИДиСа сейчас стартовал «Креадром» — фестиваль креативных индустрий. Среди главных тем для обсуждений — промышленный дизайн, новые технологии, урбанистика и последние достижения легкой промышленности.
«Мы хотели, чтобы на одной площадке собрались бизнес, образование и власть. Чтобы мы могли обсудить, как развиваться через креативные индустрии. Посмотрите, как сейчас вырос спрос на исследования и разработки, спасибо санкциям. Импортозамещение идет полным ходом! И этот процесс требует классных специалистов, готовых продуктовых команд. Наш форум станет отличной площадкой для нетворкинга и создания чего-то нового», — Максим Усынин, ректор МИДиСа, торжественно открыл фестиваль «Креадром».
Гостями форума стали эксперты бизнеса «новой волны» — люди, которые не просто используют в работе современные подходы, но и активно готовы взаимодействовать с последними достижениями технологий, особенно искусственным интеллектом. Показательный полет спортсменов дрон-рейсинга, модный показ одежды, придуманной нейросетью, открытый разговор о городской идентичности — все это части большого разговора о креативных индустриях в рамках одного города.
На открытие форума пришли представители бизнеса и власти, актовый зал МИДиСа забит студентами, были и почетные гости.
«Сегодня мы все прекрасно знаем, что невозможно развитие в XXI веке без креативных индустрий. Это раньше мы не понимали, чем занимается молодежь. Что вы делаете, куда вы ходите — вы же ничего не копаете, не строите! Ах вы креативите?! А теперь правительство Челябинской области под руководством Ивана Куцевляка под своим крылом в Минэкономразвития сделало целое ведомство, которое занимается креативными индустриями у нас здесь, в Челябинске. Очень важно, что абитуриенты выбирают себе креативные профессии, а в вузах на этих факультетах благодаря правительству появились бюджетные места. Главное — все время развиваться, быть конкурентным в этой среде. Именно этого я вам желаю — быть лучше всех», — подчеркнула в своем приветственном слове Ирина Текслер, общественный деятель и основатель Фонда 2020.
В рамках форума состоятся круглые столы и открытые лекции. Но главная часть программы — мастер-классы для студентов и заявившихся участников. Среди экспертов — промышленный дизайнер Сергей Смирнов, модельер одежды Ксения Герц, основатель «Челябдизайна» Юрий Пономарев и даже замгубернатора и представитель Минэкономразвития региона Иван Куцевляк.
«Я вижу здесь полный зал, а значит, фестиваль получился! Развитие креативных индустрий — один из приоритетов в государственной политике. Сегодня первый „Креадром“ — я надеюсь, что проведем и десятый», — сказал Иван Куцевляк.
Программа форума рассчитана на три дня. Посмотреть список всех мероприятий, а также зарегистрироваться в качестве гостя можно на официальном сайте события.
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