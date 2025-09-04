В Челябинске стартовал фестиваль документального кино «RT. Док: Время наших героев»

На открытии объявили минуту молчания

В столице Южного Урала стартовал фестиваль документального кино о Спецоперации «RT. Док: Время наших героев». Торжественно открыли мероприятие полпред УрФО Артем Жога и губернатор Челябинской области Алексей Текслер, передает корреспондент ИА «Первое областное».

«Сейчас идет Спецоперация и все события, которые там происходят, перетекают в личные истории ребят, которые защищают мирных жителей. Такие кадры западают в душу, а фильмы действительно передают все эмоции и реалии той жизни», — сказал Артем Жога.





На экране с 4 по 6 сентября покажут 14 картин об ужасах современной войны и о подвигах российских военных. Авторы картин — военкоры, режиссеры, журналисты.





В программу фестиваля также вошли фильмы челябинских авторов: «Открытые сердца. Челябинск Донбассу», «Донбасс. Вторая жизнь». А в картине «Возрождение. Хроники студотрядов» приняли участие студенты и волонтеры из разных уголков России, в том числе с Южного Урала.

«Я рад и горд, что в Челябинске проводится этот фестиваль. Сегодня рубежное время. В годы Великой Отечественной войны поколение победителей сделало все для победы, наши сегодняшние герои делают тоже самое. Об этом нужно говорить», — отметил Алексей Текслер.





После вступительной речи память героев почтили минутой молчания.

Возрастное ограничение 16+